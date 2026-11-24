Віталій із села Полігон Шевченківської громади роками вирощує зернові та олійні культури, зокрема власну селекцію льону. Раніше господарство продавало тільки насіння, але фермер мріяв про глибоку переробку — виготовлення натуральної лляної олії.

І ця мрія збулася, розповідає ГО «Південна стратегія розвитку».

Дослідження ринку та вибір технології

Перш ніж купувати обладнання, Віталій вивчив пропозиції олій в магазинах та вирішив робити чистий крафтовий продукт без консервантів для людей, які дбають про здорове харчування.

«Давно хотів зайнятися виробництвом олії, але бракувало якісного обладнання. Грант дав змогу придбати професійний прес для холодного віджиму й утілити ідею в життя», — розповідає Віталій.

Збереження користі та безперервне виробництво

Холодний віджим дозволяє отримувати олію без нагрівання, зберігаючи всі вітаміни та омега-3 жирні кислоти. Наразі прес працює майже безупинно, а сарафанне радіо забезпечує постійний потік покупців.

«Спочатку олію брали рідні та друзі, а тепер за рекомендаціями приходять нові й нові покупці. Наступний крок — офіційна реєстрація торгової марки та вихід на полиці місцевих магазинів», — ділиться фермер.

Загалом понад $400 000 грантової допомоги від WFP отримала 81 родина в громадах Херсонщини та Миколаївщини ($1 500 на один мікрогрант):

Миколаївська область (42 грантоотримувачі): Шевченківська громада — 31, Первомайська громада — 11.

Херсонська область (39 грантоотримувачів): Великоолександрівська громада — 28, Високопільська громада — 11.

Проєкт «Допомога прифронтовим домогосподарствам» для людей, які прагнуть працювати на землі й відновлювати джерела доходу після бойових дій, реалізується ГО «Південна стратегія розвитку» у партнерстві з World Food Programme.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні фермери отримають більше 500 млн. грн. на корів, кіз та овець