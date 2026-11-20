Від завтра, 21 листопада, вносять корективи до графіка руху автобусів на маршруті №1 «Завод Океан – мкр. Тернівка».

Про це повідомляє КП «Миколаївпастранс», передає Інше ТВ.

«Зміни пов’язані з організаційними питаннями та необхідністю оптимізації роботи маршруту.

Просимо пасажирів КП «Миколаївпастранс» звернути увагу на оновлений розклад та врахувати зміни під час планування своїх поїздок», – зазначили на підприємстві.

Як повідомляло Інше ТВ, З 11 листопада в Миколаєві курсуватиме «Літературний трамвай: Миколаїв крізь сторінки» (ФОТО)