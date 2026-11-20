Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує суб’єктам господарювання, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, про необхідність дотримання вимог законодавства щодо проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО (ПРРО).

Сьогодні фіскалізація розрахунків – це не лише законодавча вимога, а й важливий елемент прозорої діяльності бізнесу, захисту прав споживачів та формування довіри між продавцем і покупцем.

Суб’єкти господарювання області дедалі активніше використовують сучасні інструменти для фіскалізації розрахунків, надаючи перевагу зручним програмним рішенням.

За інформацією начальниці управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області Тетяни Добренецької, станом на 01 листопада 2026 року на Миколаївщині зареєстровано понад 22,5 тисячі реєстраторів розрахункових операцій, з яких:

понад 4,5 тисячі – класичні (апаратні) РРО;

майже 18 тисяч – програмні РРО.

Така структура свідчить про активне впровадження цифрових технологій у підприємницьку діяльність.

Чому підприємці обирають ПРРО?

На відміну від традиційного касового апарата, програмний РРО не потребує придбання спеціального обладнання. Його можна встановити на комп’ютер, планшет або смартфон і використовувати для проведення розрахункових операцій.

Серед основних переваг ПРРО:

безоплатне програмне рішення від ДПС;

проста процедура реєстрації;

відсутність необхідності купувати спеціальну касову техніку;

можливість формувати електронні чеки та надсилати їх покупцям;

доступність для різних форматів торгівлі та надання послуг;

можливість роботи в режимі офлайн у передбачених законодавством випадках.

Що потрібно знати підприємцю про застосування РРО/ПРРО?

Відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які проводять розрахункові операції, зобов’язані дотримуватися низки вимог.

Зокрема, необхідно:

1. Зареєструвати РРО або ПРРО. Перед початком використання касової техніки її потрібно зареєструвати відповідно до встановленого порядку. ПРРО реєструється через фіскальний сервер контролюючого органу.

2. Проводити розрахунки на повну суму покупки. Усі розрахункові операції мають відображатися через зареєстрований РРО або ПРРО з формуванням відповідного розрахункового документа.

3. Обов’язково видавати покупцю фіскальний чек. Документ надається в паперовій та/або електронній формі. Електронний чек можна надіслати на номер телефону чи електронну пошту покупця або надати можливість зчитати QR-код.

4. Перевіряти правильність реквізитів чека. Розрахунковий документ повинен містити передбачені законодавством відомості, зокрема найменування суб’єкта господарювання, назву та адресу господарської одиниці, найменування товару чи послуги, кількість, вартість, загальну суму покупки, форму оплати та фіскальні реквізити.

5. Дотримуватися порядку проведення розрахункових операцій. Слід своєчасно формувати чеки, відображати повернення товарів та коштів, а також виконувати інші вимоги законодавства щодо роботи з РРО/ПРРО.

Важливо! Обов’язок застосування РРО/ПРРО залежить від характеру діяльності, способу проведення розрахунків та передбачених законодавством винятків. Тому підприємцям варто заздалегідь з’ясувати, чи поширюються на них відповідні вимоги.

Де отримати консультацію?

Податкова служба Миколаївщини продовжує надавати підприємцям інформаційну та консультаційну підтримку з питань реєстрації, налаштування й використання РРО/ПРРО. У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області працюють телефонні «гарячі лінії», за якими можна отримати роз’яснення щодо застосування касової техніки.

Крім того, платники можуть звернутися до Офісу податкових консультантів, де надають комплексну фахову допомогу з податкових питань, зокрема щодо реєстрації та використання РРО/ПРРО. Адреса Офісу: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Наголошуємо: державна реєстрація є обов’язковою умовою законного провадження підприємницької діяльності. Якщо продаж товарів або надання послуг має систематичний характер, необхідно зареєструватися суб’єктом господарювання та виконувати встановлені законодавством вимоги.

Наше завдання – не лише контролювати дотримання законодавства, а й допомагати платникам правильно застосовувати його на практиці. Саме тому податкова служба продовжує розвивати консультаційні сервіси, проводити роз’яснювальну роботу та підтримувати бізнес у питаннях використання сучасних касових рішень, – підсумувала Тетяна Добренецька.