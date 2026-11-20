НАБУ і САП викрили керівника одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на розголошенні відомостей досудового розслідування та одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовець налагодив системний канал передачі інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги.

Епізод 1. Відпочинок у Буковелі

Здійснюючи оперативний супровід у справі щодо ПАТ «Укрнафта», співробітник СБУ зливав довіреній особі бенефіціара групи «Приват» інформацію про заплановані слідчі дії, що допомагало фігурантам обходити санкції та розшук. За ці послуги в грудні 2024 року для його родини оплатили проживання в готелі Radisson Blu Resort Bukovel на 160 тис. грн.

Епізод 2. BMW X5

Крім того, у 2023 році цей же співробітник СБУ за винагороду передавав тодішньому директору з буріння АТ «Укргазвидобування» інформацію із закритих держбаз і відомості від мобільних операторів. За ці дані топменеджер товариства придбав BMW X5, який для конспірації оформили на підконтрольну фірму, хоча фактично автомобілем користувалися посадовець СБУ та його дружина.

Наразі про підозру повідомили трьом особам:

• посадовцю СБУ;

• довіреній особі одного з бенефіціарів групи «Приват»;

• колишньому директору з буріння АТ «Укргазвидобування».

Як зазначають обізнані канали, НАБУ і САП повідомили про підозру довіреній особі олігарха Ігоря Коломоського Богдану Якимцю, колишньому директору з буріння АТ «Укргазвидобування» Олександру Потернаку та посадовцю СБУ Павлу Дудару.

За даними слідства, посадовець налагодив системний канал передачі інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги. Зокрема, на думку слідства, Дудар міг зливати оперативну інформацію у справі «Укрнафти» та отримав за це в подарунок оренду номеру в Radisson Blu Resort в Буковелі.

Також, як зазначає слідство, Дудар міг зливати певну інфу і експосадовцю УГВ Потернаку. У 2023 році посадовцю СБУ передали в користування автомобіль BMW X5, який оформили на фірму, підконтрольну Потернаку.