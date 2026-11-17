16 листопада до Служби порятунку Миколаївщини тричі надходили повідомлення про пожежі:

– одна з них сталася по обіді в м. Миколаєві. Внаслідок ворожої атаки виникла незначна пожежа в складському приміщенні, яку оперативно ліквідували рятувальники;

– також у м. Миколаєві вогнеборці загасили пожежу мікроавтобуса Volkswagen Crafter на площі 2 кв. м, вберігши транспортний засіб від знищення;

– ще один вогневий випадок трапився в с. Варюшине Вознесенського району. Горіли суха трава, чагарники та дерева.

Пожежу площею 1000 кв. м загасили рятувальники.