Чому після обвалу арки Кримського мосту 100 відсотків зупинилося судноплавство. Це питання аналізує керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Після повторного удару автомобільний арковий проліт упав у воду в районі Керч-Єнікальського каналу. Це єдиний шлях для проходу суден із Чорного моря в Азовське і назад. Проліт мав 227 метрів завдовжки, а конструкція в зборі на момент монтажу важила близько 5–5,5 тисячі тонн.

По осі каналу наводять глибини від 8 до 11,5 метра. Для великих суден орієнтир прохідної осадки становить близько 8 метрів. Осадка показує, наскільки судно занурене у воду. Під кілем ще має залишатися запас. Найважливіша цифра тут, це найменша глибина на всьому маршруті, зокрема над уламками.

Глибина 11,5 метра на одній ділянці нічого не додає судну на іншій, не такий глибокій ділянці.

Для розуміння масштабу візьмімо умовну ділянку каналу завглибшки 9 метрів і судно з осадкою 8 метрів.

Уламок, що виступає на пів метра над дном, залишить під кілем лише пів метра. Уламок заввишки один метр забере весь геометричний запас.

Тому уламкам мосту не обов’язково перегородити всі 120 метрів судноплавної частини каналу.

Для великого судна рух зупиняється, якщо в зоні завалу немає безперервної смуги, яка одночасно достатньо широка і глибока. Судно з меншою осадкою потенційно можна пропустити якщо обстеження підтвердить безпечний прохід і стійкість конструкцій над ним. Тобто мова про те, що навіть за дива – канало зможе пройти лише плоскодонна баржа класу річка -море. Що складно назвати судоплавством.

Що далі? Спочатку гідролокатором обстежать дно. Якщо уламки заважають проходу, знадобляться плавкрани й баржі. Після розчищення глибини перевірять повторно.

У Балтиморі після обвалу мосту тимчасові проходи відкрили за кілька тижнів, а штатний габарит головного каналу відновили через 76 днів. Але. Ніхто не бомбив Балтимор на відміну від Керчі. Та й залізнична ділянка, схоже, не буде чекати довго на свій кінець