Президент України утворив делегацію для участі у переговорах з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) щодо укладення рамкової угоди про позику в межах проєкту “Житлова допомога для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території”, відповідне розпорядження №135/2026-рп оприлюднено в понеділок на сайті Офісу президента, пише Iнтерфакс.

Згідно з документом, главою делегації призначено заступницю міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Наталію Козловську, яку також уповноважено на підписання зазначеної угоди.

До складу делегації загалом увійшли 12 представників, зокрема заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Анатолій Тіменко, заступник міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції Руслан Приходько, а також представники Мінфіну, Мін’юсту, Мінекономіки та довкілля, Мінсоцполітики, сім’ї та єдності, Мінвідновлення та Постійного представництва України при Раді Європи.

Главі делегації надано право вносити зміни до її складу за погодженням із Міністерством закордонних справ України. Крім того, розпорядженням затверджено відповідні директиви делегації для службового користування.