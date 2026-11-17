Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав привести до повної боєготовності маневрені групи прикордонників. Їх піднято по тривозі для відпрацювання завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, передає “БелТА”.

Перевірка боєготовності за дорученням Лукашенка продовжується у маневрених групах територіальних органів прикордонної служби.

Вольфович зазначив, що розпочато раптову перевірку одного з найважливіших елементів системи забезпечення національної безпеки – підрозділів Державного прикордонного комітету.

“Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи”, – каже він.

Було визначено терміни готовності підрозділів, що перевіряються. У зазначений час буде проведено їх огляди, після чого вони здійснять марші.

“Для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та довжину маршу, під час якого на перевірених впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття”, – уточинв він.

За словами Вольфовича, біля кордонів Білорусі складається така ситуація, що потребує злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби.