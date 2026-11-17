УЄФА планує висунути президента Федерації футболу Франції Філіпа Діалло на посаду президента ФІФА на майбутніх виборах, які пройдуть у 2027 році. Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає УНН.

На засіданні, що відбулося сьогодні під головуванням президента УЄФА Александра Чеферіна, національні асоціації, представлені у Виконавчому комітеті УЄФА та Раді ФІФА, запросили Філіпа Діалло, президента Французької федерації футболу (FFF), висунути свою кандидатуру на виборах президента ФІФА у березні 2027 року та одностайно запевнили його у своїй повній підтримці – йдеться у заяві УЄФА.

Як зазначили в асоціації, Філіп Діалло має великий досвід роботи на всіх рівнях футболу: він очолював організацію, що представляє французькі професійні футбольні клуби, входив до складу правління французької професійної ліги та працював у структурах ФІФА з вирішення спорів, а в 2023 році став президентом FFF та членом Виконавчого комітету УЄФА.

На тлі серйозних занепокоєнь щодо напрямку розвитку ФІФА національні асоціації закликали до відновлення єдності та довіри в глобальній футбольній спільноті. Вони також висловили прагнення, щоб ФІФА ставила розвиток футболу в кожному регіоні світу в центр своєї місії, дотримувалася найвищих стандартів управління та працювала у тісній співпраці зі своїми асоціаціями-членами, конфедераціями та зацікавленими сторонами у сфері футболу. Вони висловили повну впевненість у тому, що Філіп Діалло зможе забезпечити лідерство, необхідне для реалізації цієї амбіції. Філіп Діалло прийняв запрошення балотуватися. Його кандидатура має бути офіційно затверджена Виконавчим комітетом ФФФ на його завтрашньому засіданні – заявили в УЄФА.