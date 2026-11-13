Вчора, 12 листопада, близько 05:30 російський безпілотник влучив у територію ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод» (агрохолдинг «Кернел»), розташованого в селі Бандурка Первомайського району Миколаївської області.

Внаслідок удару пошкоджено чотири ємності із 8 500 тоннами соняшникової олії. Одна з ємностей, розрахована на 3 000 куб. м олії, повністю зруйнована. Також пошкоджено захисне обвалування, через що олія витекла за його межі на прилеглу земельну ділянку. Загрози для житлової забудови немає.

Фахівці Держекоінспекції виїхали на місце події для оцінки наслідків та фіксації забруднення. За результатами обстеження встановлено, що площа забруднення земельних ресурсів перевищує 3 500 кв. м. Відібрано проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень.

Станом на 12:00 13 листопада безпосереднього потрапляння олії до річки Чорний Ташлик не зафіксовано.

На території підприємства тривають роботи з відкачування олії з пошкодженого обвалування. Також облаштовують додаткові земляні бар’єри, щоб запобігти подальшому поширенню забруднення та потраплянню олії до водних об’єктів.

Після отримання результатів лабораторних досліджень та опрацювання матеріалів Інспекція проведе розрахунок завданих збитків.

Ситуація перебуває на контролі інспекції. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, як повідомляло вчора ІншеТВ, Kernel зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів в Україні. Можливо, цей удар і став останньою краплею.