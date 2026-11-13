Щоночі російські дрони летять на українські міста, позиції та енергетику. Частина з них виробляється, зберігається і ремонтується в Ростові-на-Дону. У ніч на 13 листопада саме туди прилетіла відповідь — українські ракети.

Ракетні війська, а саме береговий ракетний комплекс ВМС ЗСУ «Нептун», уразили одразу три об’єкти, пов’язані з безпілотниками.

Під удари потрапили виробництво ударних БпЛА тактичного рівня — ТОВ «Іонос» — і місце зберігання безпілотників цього ж підприємства.

Ще однією ціллю став сервісний центр БпЛА ТОВ «Аеро-Хіт», де армії рф ремонтують і обслуговують дрони для фронту. «Аеро-Хіт» — російський виробник ударних і розвідувальних FPV-дронів «Велес». Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, а в Ростові-на-Дону — сервісний центр.

Удар по виробництву, складу і сервісу — це удар одразу по всьому ланцюжку. Частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт. Менше російських дронів — менше атак на наших воїнів і цивільних людей.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.