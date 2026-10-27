У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на газорозподільних мережах з 08:00 28 жовтня до 16:00 30 жовтня буде тимчасово припинене газопостачання у Миколаєві.

Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі», передає Інше ТВ.

Відключення стосуватиметься не всіх будинків на зазначених вулицях, а лише окремих адрес:

– вул. Садова;

– вул. Погранична;

– вул. Громадянська;

– вул. Ігоря Бедзая;

– просп. Центральний.

«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт.

Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників Миколаївської філії «Газмережі» до газових приладів своїх помешкань для проведення комплексу робіт з відновлення газопостачання.

Наголошуємо, що задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах.

Просимо вибачення за тимчасові незручності! Дякуємо за розуміння!», – кажуть газовики.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві з понеділка почнуть хлорувати воду в мережах. Сильно