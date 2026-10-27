У понеділок розвідувальна служба Румунії повідомила про викриття диверсійної мережі, що діяла під керівництвом Росії. За даними спецслужби, саме ця мережа стоїть за вересневою пожежею на промисловому об’єкті в центральній частині Румунії, розташованому неподалік від державного підприємства оборонної промисловості.

Про це повідомляє Reuters.

Румунія — країна-член ЄС і НАТО, що має сухопутний кордон з Україною протяжністю понад 600 км. Президент країни Нікушор Дан заявив, що вона стала мішенню гібридної війни, яку веде Росія з метою дестабілізації держав, що підтримують Київ.



За словами Дана, йдеться про широкий спектр ворожих дій: від порушення повітряного простору Румунії безпілотниками до кібератак, дезінформаційних кампаній, диверсій та нападів на вантажні судна поблизу румунських територіальних вод.



Румунська прокуратура, що займається справами організованої злочинності, повідомила, що домагається екстрадиції двох громадян Білорусі, затриманих у Німеччині, та одного громадянина України, затриманого в Польщі. Усіх їх підозрюють у причетності до підпалу.

У розвідувальній службі заявили, що всі троє були частиною мережі, координованої Росією. Куратори мережі визначали для її учасників цілі, серед яких були «державні та приватні підприємства з виробництва зброї, а також інші об’єкти, що становлять військовий та промисловий інтерес».



Рік тому в Польщі та Румунії було затримано вісьмох осіб, підозрюваних у причетності до російського плану з відправлення посилок із вибухівкою в Україну.

Нікушор Дан звинуватив Росію в посиленні атак на східному фланзі НАТО цього місяця — зокрема, після серії ударів безпілотників по вантажних суднах у Чорному морі.

За останні три тижні щонайменше вісім вантажних суден зазнали ударів біля узбережжя Румунії та Болгарії — країн-членів НАТО. Повідомляється, що близько 34 моряків загинули або зникли безвісти.