Господарський суд Миколаївської області повністю задовольнив позови Миколаївської окружної прокуратури – розірвав договори оренди та зобов’язав підприємство повернути територіальним громадам сільськогосподарські угіддя площею понад 80 га.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

З’ясовано, що суб’єкт господарювання понад 4 роки не виконував умови договорів оренди, а саме не сплачував орендну плату за користування земельними ділянками, що призвело до ненадходження коштів до місцевих бюджетів.

Наразі рішення судів виконано, а відомості про припинення оренди внесено до Державного реєстру речових прав.

Відтепер відповідні територіальні громади матимуть змогу більш раціонально та на конкурентних підставах (аукціон) розпорядитись повернутими земельними ділянками, в тому числі шляхом надання їх у користування добросовісним землекористувачам, з метою наповнення бюджетів, створення робочих місць та забезпечення продовольчої безпеки держави.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за втручання прокуратури територіальній громаді повернуто земельну ділянку площею 15,6 га