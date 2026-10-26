З 26 жовтня по 8 листопада багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проведе наймасштабніші на сьогодні військові навчання з розгортання сил Resolute Reforger 2026, в яких візьмуть участь близько 3000 військовослужбовців і 1000 одиниць військової техніки, пише Delfi.

З 26 жовтня по 2 листопада військовослужбовці та військова техніка бригади переміщатимуться автомобільними та залізницями з Адазької військової бази та військової бази Цері до місць проведення навчань в Огрському, Єкабпілському, Айзкраукльському, Даугавпілському, Алуксненському, Балвненському та Гулбенському. краях, а також у Резекні.

Під час навчань підрозділи бригади виконуватимуть завдання щодо розгортання сил, постачання, управління та зв’язку, а також удосконалюватимуть співпрацю з Національними збройними силами. Мета навчань – перевірити здатність бригади переміщати, постачати та координувати підрозділи на великих відстанях.

Командир бригади полковник Девід Брассар наголошує, що навчання дозволять продемонструвати здатність розгортати боєздатні сили на великих відстанях, забезпечувати їхні дії в польових умовах, а також ефективне управління, контроль та зв’язок.

З 4 по 8 листопада підрозділи упорядкують використані для навчань території та повернуться на військові бази.