Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує суб’єктам господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним, про необхідність дотримання встановлених законодавством вимог щодо рівня оплати праці.

Недотримання вимог щодо мінімального розміру заробітної плати може стати підставою для анулювання ліцензії.

У вересні – жовтні 2026 року фахівці управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області провели перевірки дотримання вимог статті 42 Закону України № 3817-IX.

За результатами перевірок встановлено 18 фактів, коли протягом трьох повних календарних місяців поспіль суб’єкти господарювання не забезпечували встановленого законодавством рівня середньої щомісячної заробітної плати. За цими фактами ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами було анульовано.

Яку заробітну плату необхідно забезпечити?

Відповідно до частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 42 Закону № 3817-IX, для ліцензіатів передбачено такі вимоги: не менше 1,5 мінімальної заробітної плати та не менше 2 мінімальних заробітних плат.

Розмір мінімальної заробітної плати для розрахунку визначається станом на 1 січня відповідного звітного (податкового) року.

Чому важливо дотримуватися цих вимог?

Відповідно до пунктів 49 та 50 частини другої статті 46 Закону № 3817-IX, виявлена невідповідність установленим вимогам щодо оплати праці або оподатковуваного доходу протягом трьох повних календарних місяців поспіль є підставою для припинення дії відповідної ліцензії.

Тобто недостатній рівень заробітної плати протягом трьох місяців поспіль може призвести до втрати права на роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

На що варто звернути увагу підприємцям?

Щоб уникнути порушень і ризику анулювання ліцензії, суб’єктам господарювання рекомендується:

регулярно перевіряти, чи відповідає середня щомісячна заробітна плата працівників установленим законодавством вимогам;

своєчасно та в повному обсязі нараховувати заробітну плату й виконувати податкові зобов’язання;

фізичним особам – підприємцям без найманих працівників – контролювати відповідність загального місячного оподатковуваного доходу встановленим вимогам;

враховувати, що порушення протягом трьох повних календарних місяців поспіль може стати підставою для припинення дії ліцензії.

Вимоги щодо рівня оплати праці для ліцензіатів діють з 1 жовтня 2025 року.

Податківці постійно проводять роз’яснювальну роботу з платниками податків, щоб допомогти їм правильно застосовувати норми законодавства та запобігти порушенням.

Податкова служба Миколаївщини закликає суб’єктів господарювання відповідально ставитися до виконання вимог законодавства щодо оплати праці. Своєчасне нарахування заробітної плати в установленому розмірі – це не лише виконання законодавчих вимог, а й важлива умова збереження ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.

Довідково! Закон України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (із змінами).