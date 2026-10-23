Банківські і фінансові системи мають готуватись до нової кіберзагрози. Про це, спираючись на інформацію Європолу, повідомляє нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Європол попередив: хакери та спецслужби можуть уже сьогодні перехоплювати зашифрований інтернет-трафік і викрадати бази даних, розраховуючи розшифрувати їх у майбутньому за допомогою потужних квантових комп’ютерів. Хоча таких машин, здатних зламувати сучасне шифрування, поки що не існує, але далекоглядні зловмисники вже збирають дані, – повідомляє нардепка.

Найбільша небезпека стосується даних, які мають залишатися конфіденційними десятиліттями: державних секретів, матеріалів розслідувань, медичних карток, комерційних розробок та інформації про критичну інфраструктуру. Під загрозою також банківські й фінансові системи, які зберігають конфіденційні дані та забезпечують захищені платежі.

Європол рекомендує не чекати появи квантових комп’ютерів, а вже зараз переходити на гібридне шифрування, яке поєднує традиційні алгоритми з новими постквантовими. Також необхідно відмовитися від застарілих протоколів, перевірити системи захисту та видаляти архіви, які більше не потрібні.

Проблема в тому, що оновлення криптографічного захисту великих банківських і державних систем може тривати роками. Тому інформація, яка сьогодні вважається надійно зашифрованою, може опинитися під загрозою задовго до появи квантових комп’ютерів, здатних її прочитати.