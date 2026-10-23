Омбудсмен Дмитро Лубінець підкреслив, що це відбулося через його особисті взаємини з російською омбудсменкою.

-Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних. Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ.

Серед тих, хто нарешті вдома, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування.

Також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини. Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста, вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Наразі вони вже вдома. Хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі.

За кожним таким поверненням — люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних. Дякую російській Уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій. Ми будемо продовжувати цю гуманітарну роботу, щоб таких повернень було більше.

Якщо ваші рідні залишаються на ТОТ України або на території РФ і потребують допомоги з поверненням, звертайтеся до Офіс Омбудсмана України:

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З-за кордону: +38 (044) 299 74 08

З тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 (WhatsApp, Viber, Telegram)

hotline@ombudsman.gov.ua

Також можна звернутися через електронний кабінет https://cabinet.ombudsman.gov.ua/login?require_auth=1