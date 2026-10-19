До археологічних експедицій мешканці Південноукраїнська та навколишніх сіл вже звикли, адже історичні розкопки цієї місцевості проводять більш ніж 40 років поспіль. Цього річ Миколаївською експедицією Археологічного інституту НАН України продовжувалося дослідження багатошарового поселення Гард-1, що розташовано в ніжній частині схилу правого берегу р. Південний Буг навпроти скель Пугач, Сова та Брама.

До 2023 року поселення досліджувалося Миколаївською експедицією ІА НАН України під керівництвом Миколи Товкайла. Зараз на розкопах працює нове покоління археологів під керівництвом Сергія Теліженка. Він розповів про попередні результати місячної праці вчених-ентузіастів, які почали роботу 18 вересня, повідомляє ГО «ГАРД туристичний».

– Наша мета – дослідити ті частини поселення, які ще не були досліджені. Результати цього року досить скромні. Більш за все цікавить матеріал Буго-Дністровської культури. Це були мисливці-збирачі, які мали зиск до кераміки. Її використовували для приготування їжі – різноманітних юшок. Основне їх заняття було мисливство та риболовство. Знайшли декілька зубів вирезуба (це така риба), кістки тварин, знаряддя: скребачки, пластини з ретушшю, декілька трапецій (це такі наконечники стріл, що мали форму трапеції, якими полювали на тварин). Кістки людей нам траплялися у верхніх шарах ґрунту, які перш за все пов’язані з трипільським населенням. Минулого року ми знайшли тут фрагменти людських кісток, черепа, щелепу. Спочатку думали, що вони відносяться до Буго-Дністровської культури, насправді вже доказано, що вони відносяться до раннього Трипілля, до мідного віку, – зазначив Сергій Теліженко.

На шляху до Буго-Дністровського культурного шару, який зацікавив археологів, на глибині біля одного метру вони натрапили на кромлех епохи енеоліту – кільце з кам’яних брил, яке мало сакральне значення. Щоб добратися нижче, потрібно було той кромлех розібрати.

– Що стосується кромлеха, то він здебільшого був розкопаний у 2023 році. Його східна частина зруйнована, тому що його розібрала експедиція того часу. Поховання було вибрано – там зараз травичка росте. А нами цього року була просто оголена більша його частина, та, що була схована під землею. Досить цікава конструкція. Відноситься до переходу від епохи міді до ранньої бронзи, тобто датується приблизно 3,2 тис років до н.е., – каже Теліженко.

Для того, щоб не знищити безслідно старовинну сакральну знахідку, археологи запропонували передати цей кромлех Південноукраїнському міському історичному музею. Кожен камінь вони акуратно пронумерували та нанесли їхнє розташування на папір у відповідному масштабі. Активісти ГО «ГАРД туристичний» вже знайшли спонсорів, які обіцяють допомогти з технікою, щоб перевезти камені кромлеху з правого берега на лівий та доставити їх на територію музею. Після чого камені будуть вкопані згідно до плану.

А поки що археологи передали директорці музею Зореславі Клименко цеглу з фундаменту 18 сторіччя, який зберігся у верхніх шарах ґрунту.

Як повідомляло Інше ТВ, Археологи знайшли «колиску» Парижу