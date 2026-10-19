Президент України Володимир Зеленський звинуватив Дональда Трампа у спробах чинити тиск на Київ, щоб змусити капітулювати перед Росією.

Про це президент сказав у неділю в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Це ще більше загострило суперечку з американським лідером, яка триває вже тиждень.

Зеленський також розповів, що висунув нову пропозицію: виконати вимогу Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах (що мало на меті стримати зростання цін на дизельне пальне) в обмін на постачання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

«Зараз, напередодні виборів, настають небезпечні дні», — зазначив Зеленський, маючи на увазі проміжні вибори в США, що відбудуться 3 листопада. «Моя пропозиція була такою: ми не чіпаємо російський дизель, а ви надаєте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об’єкти. Але вони вимагають лише припинення атак на нафтопереробну інфраструктуру. А якщо ми продовжимо завдавати ударів, нам погрожують відключенням від чогось іншого».

На тлі того, як відносини між США та Україною досягли нового мінімуму, Зеленський перерахував низку, за його словами, недружніх кроків Вашингтона стосовно Києва. Серед них — навмисне обмеження швидкості інтернету Starlink, який є критично важливим для українських військ, що воюють проти Росії, а також затримка постачання — і без того дефіцитних — ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Останні необхідні для боротьби з балістичними ракетами, які стали справжнім жахіттям для українських міст.

«Я вважаю, що були вжиті кроки, спрямовані на те, щоб схилити Україну до капітуляції», — сказав Зеленський, перебуваючи у своєму кабінеті в Києві. «Я не стверджую, що саме такої мети прагнуть наші партнери. Мені не хочеться думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну [проти Росії] можна завершити швидше коштом України. Але виглядає це саме так».

Пізно ввечері в неділю Київ зазнав удару російськими балістичними ракетами. За даними місцевої влади, загинула щонайменше одна людина. Попередньо повідомляється, що ракета влучила в медичний центр.

За словами джерела, знайомого із ситуацією (яке побажало залишитися анонімним через чутливість питань безпеки), США знову не попередили Україну про запуск ракети. Відсутність такого попередження ускладнює для України відбиття атаки, а також не дозволяє вчасно сповістити цивільне населення, щоб люди встигли дістатися до укриттів.

Напруженість у відносинах між Україною та США досягла найнижчої точки після того, як Трамп уклав угоду з Володимиром Путіним. Згідно з нею, Вашингтон зобов’язався утриматися від подальшого посилення санкцій проти Росії в обмін на постачання Москвою обмежених обсягів дизельного пального на світовий ринок — захід, покликаний стримати зростання цін. Трамп зіткнувся з різкою критикою з боку однопартійців, заявивши пізно ввечері в п’ятницю, що скасує дію частини нового закону про санкції проти Росії (названого на честь покійного сенатора Ліндсі Ґрема).

Пізніше, у неділю, Трамп пояснив, що пішов на угоду щодо експорту дизельного пального та послаблення санкцій, оскільки не хоче відштовхнути Путіна від мирних переговорів. Водночас він стверджував, що Зеленський нібито прагне продовження війни.

«Він не хоче закінчувати цю війну — і, ймовірно, ніколи не хотів, — написав Трамп про Зеленського. — Два роки тому він міг би укласти кращу угоду, ніж зараз. Його країна в руїнах, значну частину території втрачено, виходу до океанів і морів більше немає, а чоловіче населення — виснажене, поранене або загибле. Я ХОЧУ, ЩОБ ЦЯ ВІЙНА ЗАКІНЧИЛАСЯ!»

Україну також, ймовірно, стурбує повідомлення видання The Wall Street Journal про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення завершення війни в Україні. За даними газети, Трамп поки що не дав згоди на таку зустріч, тож невідомо, чи відбудеться цей саміт.

Зеленський зазначив, що відносини з Вашингтоном можуть покращитися після проміжних виборів у США.

«Під час виборчих кампаній політика стає дуже агресивною, — сказав він. — Гадаю, зараз ми спостерігаємо своєрідну агонію, але після виборів життя триватиме, і, вірю, воно стане спокійнішим».

США вимагають від Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Адміністрація Трампа стверджує, що ці атаки сприяли зростанню цін на енергоносії, зокрема на дизельне пальне — хоча на світові поставки значно більше вплинуло протистояння США з Іраном. Україна заявила, що готова припинити удари по нафтопереробних заводах, якщо Росія утримається від атак на українську енергетичну інфраструктуру. Однак обидві сторони продовжують атакувати енергетичні об’єкти, причому Україна відновила атаки після кількох днів перерви, щоб побачити, чи дотримуватиметься Росія «енергетичного припинення вогню», оголошеного Трампом. Україна заявила, що російські війська атакували підстанції протягом вихідних, залишивши десятки тисяч сімей без світла, поки Росія боролася з пожежами на нафтовому терміналі в Санкт-Петербурзі та інших промислових об’єктах.

Зеленський виступив після того, як Україна поскаржилася на те, що SpaceX, американська компанія, що належить Ілону Маску, уповільнила швидкість інтернету Starlink в Україні. Супутниковий інтернет-сервіс має вирішальне значення для українських військ і був однією з ключових переваг країни на полі бою у війні проти Росії, яка триває вже п’ятий рік.

На запитання, хто наказав провести цей крок, ЗельЗеленський вказав на «владу, Білий дім», посилаючись на «джерела», які він не назвав. За його словами, в Україні інтернет Starlink перестає працювати, коли швидкість руху перевищує 161 кілометр (100 миль) на годину, тоді як за межами країни він функціонує без жодних обмежень. Російські безпілотники рухаються зі швидкістю близько 400 кілометрів на годину.

Зеленський також зазначив, що США затримують постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які використовуються для збиття російських балістичних ракет — саме вони завдають найбільшої шкоди інфраструктурі українських міст.

«Ми заплатили за зброю», зокрема за протибалістичні ракети в межах так званої програми PURL, — сказав Зеленський. — «Американська сторона схвалила частину поставок, а решту — ні. І це не технічне питання».

За словами Зеленського, наразі США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць — це приблизно чверть від обсягів, що надавалися за адміністрації Джо Байдена. За Трампа США продають ці ракети Україні, тоді як Байден надавав їх безкоштовно як військову допомогу.

«Я вважаю, що президент Сполучених Штатів справді має хороші стосунки з Путіним, — зазначив Зеленський. — Але тут є один нюанс: на даний момент Трамп не може змусити Путіна припинити війну».

Тим часом Зеленський підтримує тісний контакт із ключовими представниками Трампа, відповідальними за переговори щодо миру в Україні — Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. У неділю він повідомив, що сторони обговорюють можливість ще однієї зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться пізніше цього тижня. Вони вже зустрічалися в Києві на початку вересня. Тоді Кушнер і Віткофф спочатку відвідали Москву для переговорів із Путіним, а після цього вперше прибули в Україну для переговорів із Зеленським.

Напруженість у відносинах зі США виникла в найгірший для України момент, коли країна готується до надзвичайно складної зими. Використання Росією безпілотників із реактивними двигунами в поєднанні з гострим дефіцитом перехоплювачів робить Україну дедалі вразливішою до масованих повітряних атак, що підриває моральний дух населення. Країна вже потерпає від багатогодинних відключень електроенергії, а її найбільші міста готуються до ще серйозніших проблем, зокрема можливого припинення опалення, водопостачання та роботи каналізації.

Відповідаючи на запитання про те, як він охарактеризував би зусилля з відновлення відносин зі США, Зеленський зазначив: «Я вважаю, що коли потенційні ризики для України сягають масштабів цунамі, діяти треба тоді, коли це ще лише легкий шторм. На мою думку, на кону стоїть значно більше, ніж просто угода щодо дизельного пального».