Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у вересні 2026р. порівняно з серпнем становила 2,5%.

Про це повідомили в ГУ статистики у Миколаївській області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 2,3%. Найбільше подорожчали яйця – на 40,4%, сало – на 22,2%, цукор – на 12,0%. На 6,2–2,8% підвищились ціни на масло, крупи гречані, молоко, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо птиці, борошно пшеничне, рис, безалкогольні напої. Водночас подешевшали фрукти на 4,4%, овочі – на 4,3%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,4%, а саме: алкогольні напої – на 3,2%, тютюнові вироби – на 2,0%.

Одяг і взуття стали дорожчими на 14,3% за рахунок зростання цін на товари зимового асортименту (одяг – на 16,3%, взуття – на 11,7%).

Ціни на транспорт зросли на 3,1% в основному внаслідок подорожчання бензину А-95 на 6,9%, А-92 – на 6,5%, дизельного пального – на 4,1%; також підвищились ціни на проїзд у приміському поїзді на 7,3%, приміському та міжміському автобусі – на 4,2% та 4,1%, відповідно.

Послуги освіти стали дорожчими на 12,5% через зростання плати за отримання вищої освіти на 17,5%.