Контррозвідка Служби безпеки запобігла реєстрації однієї із найбільших партій супутникових станцій Старлінк для рф. У Києві затримано агента фсб, який намагався активувати для рашистів 148 інтернет-пристроїв, пише СБУ у Фейсбуц.

За наявними даними, оперативне реагування СБУ зірвало намір ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях.

Як з’ясувало розслідування, вороже завдання виконував завербований фсб 18-річний колишній студент столичного коледжу.

До уваги російської спецслужби він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати «швидкі» заробітки у Телеграм-каналах.

В одному з чатів на нього вийшов співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку «легких» грошей.

Встановлено, що протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 Старлінків, використовуючи паспортні дані свої родичів та знайомих.

Потім агент підготував «підставні» персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів для російської спецслужби.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисника, задокументували його підривну діяльність і затримали «на гарячому» поблизу поштового відділення, де він планував активувати нову партію інтернет-станцій.

Паралельно з цим було заблоковано попередньо оформлені Старлінки, реквізити яких фігурант месенджером передав куратору з рф.

Під час обшуків у затриманого вилучено декілька смартфонів із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.