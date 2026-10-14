На Сахаліні затримали кореспондента японської газети Хоккайдо Сімбун, якого ФСБ підозрює в “шпигунстві” на користь японської розвідки. Лефортовський суд Москви заарештував 34-річного журналіста Імаі Юкі.

Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомила ФСБ Росії, пише NV.

Йдеться про кореспондента бюро газети Хоккайдо Сімбун, найбільшого регіонального щоденника Японії. За версією ФСБ, журналіст збирав і зберігав відомості, пов’язані з обороноздатністю Росії, щоб передати їх японським спецслужбам. Лефортовський суд Москви заарештував його.

Як з’ясувало російське видання Осторожно, новости, затриманим виявився 34-річний кореспондент Імаі Юкі, який приїхав до Росії влітку.

Він їздив Приморським краєм, бував у Владивостоці та Находці, брав інтерв’ю в російськомовних жителів Японії та цікавився життям Далекого Сходу. За словами людей, з якими він подорожував, журналіст непогано говорив і розумів російською.

Імаі цікавився історією радянсько-японської війни і темою дружби між Росією та Японією. У червні разом з дітьми з місцевого будинку дитячої творчості він досліджував об’єкт, де в 1946 році утримували японських військовополонених. У звіті закладу його візит назвали прикладом уважного ставлення до історії та збереження пам’яті про предків.

Японія викликала посла Росії Миколу Ноздрьова і висловила рішучий протест у зв’язку з арештом японського журналіста, якого Москва підозрює у шпигунстві, повідомило 14 жовтня японське Міністерство закордонних справ, пише radiosvoboda.

Відомство «висловило рішучий протест російській стороні через затримання цього громадянина Японії й оприлюднення односторонніх заяв із цього приводу, тоді як японський уряд досі не отримав ніяких пояснень щодо затриманого».

У МЗС Японії також закликали забезпечити гуманне, справедливе й неупереджене ставлення до затриманого громадянина Японії і якнайшвидше організувати можливість контакту із ним.

Nexta live пише, що всього за чотири дні до оголошення про арешт Японія висловила Росії офіційний протест через переслідування президента Міжнародного кримінального суду Томоко Акане.

8 жовтня Москва зажадала від Нідерландів видати Акане та ще вісьмох представників МКС. Росія переслідує їх після того, як 2023 року суд видав ордер на арешт Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей.

Токіо назвав вимоги Москви несправедливими та неприйнятними.

Напевно, «збіг», але через пару днів ФСБ оголосила про арешт японського журналіста, якому тепер загрожує від 10 до 20 років ув’язнення.