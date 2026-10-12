Учора ворог атакував Миколаїв ударними БпЛА. Виникла масштабна пожежа вантажного терміналу однієї з приватних логістичних компаній. Її ліквідували рятувальники на площі 1500 кв. м.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

У м. Очаків внаслідок ракетного удару пошкоджено складське приміщення, виникла пожежа на площі 1000 кв. м. Її приборкали вогнеборці.

Ще в одному випадку, внаслідок російської агресії, палала суха трава на відкритій території у Вознесенському районі.

З інших причин, не пов’язаних з бойовими діями, горів легковий автомобіль у Братській ТГ Вознесенського району; очерет, суха рослинність у Первомайському (двічі), Миколаївському районах.

Причини встановлюються.

Від ДСНС залучались понад 60 рятувальників, 17 одиниць спец техніки, зокрема пожежний робот, додатково працювало відділення місцевої пожежної охорони на одній з локацій.