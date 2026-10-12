У Білорусі 12 жовтня розпочалися спільні військові навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Непорушне братерство-2026» та «Бар’єр-2026». У них беруть участь військові з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Навчання триватимуть до 16 жовтня.

Як повідомили в пресслужбі ОДКБ, навчання «Непорушне братерство-2026» проводять на полігоні «Лосвідо». Під час них військові відпрацьовують підготовку та проведення миротворчої операції силами ОДКБ.

Паралельно на полігоні «Стародорожський» проходять спеціальні навчання «Бар’єр-2026». Вони передбачають відпрацювання заходів із ліквідації джерел біологічних загроз у зоні відповідальності так званих колективних миротворчих сил організації.

Особливістю цьогорічних навчань є залучення не лише військових підрозділів, а й представників органів внутрішніх справ, поліції, внутрішніх військ та національної гвардії.

Заступник генерального секретаря ОДКБ Мірлан Тургунбеков заявив, що навчання відбуваються «на тлі загострення військово-політичної ситуації». За його словами, учасники мають відпрацювати «управління миротворчими контингентами та виконання завдань у складних умовах».

Росія, яка головує в ОДКБ у 2026 році, визначила одним із пріоритетів підвищення готовності миротворчих сил і розвиток спільних підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.