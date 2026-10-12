У неділю влада Греції повідомила про вилучення в східній частині Егейського моря партії марихуани вартістю понад мільйон євро, яку намагалися контрабандою доправити до Греції на вітрильному судні.

Про це повідомляє Ekathimerini.

У повідомленні Берегової охорони йдеться, що двох громадян України, які перебували на судні під хорватським прапором, заарештували за підозрою в контрабанді наркотиків.

Зазначається, що яхту зупинили рано-вранці в суботу на захід від острова Хіос — приблизно за 6,5 морських миль на південь від острівця Антіпсара — після отримання відповідної інформації. В операції взяли участь два патрульні катери Берегової охорони та група водолазів.

Загалом було вилучено 361 кілограм марихуани, а також саме вітрильне судно. Наразі немає інформації про те, звідки було відправлено наркотики та куди їх планували доправити.

За оцінками, вулична вартість вилучених наркотиків становить 1,08 мільйона євро.