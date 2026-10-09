Близько 11:15 знову стався збій у роботі системи оповіщення. Через це в окремих районах Миколаєва спостерігається безперервний сигнал системи сповіщення. Причини збою з’ясовуються.

Про це пише ТГ-канал виконувача обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

“У другій половині дня заслухаю доповідь фахівців, відповідальних за роботу данної системи. Мене не влаштовує повторення ситуації зі збоями. Будемо працювати над варіантами реагування.

Прошу зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.”