Головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва повідомила, що керівника відділу журналістських розслідувань видання Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, але редакція зв’язатися з ним досі не може, а оператор Ярослав Бондаренко під час затримання отримав поранення.

Джерело: головред УП

Пряма мова Мусаєвої: “О 4-й ранку 9 жовтня… Михайла Ткача відпустили після понад 12 годин затримання у Відні. Однак його засоби зв’язку досі не повернули, тому редакція наразі не може зв’язатися з ним безпосередньо. Наш колега Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит”.

Деталі: Наразі редакції невідомий процесуальний статус обох журналістів.

“Звинувачення, які висувалися нашим колегам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв’язку”, – заявила головред “УП”.

Вона нагадала, що Ткача й раніше затримували під час виконання журналістських завдань у різних країнах, але в попередніх випадках після з’ясування обставин його звільняли протягом півтори-двох годин.

“Це перша ситуація, коли наших колег утримували понад 12 годин. Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого зв’язку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння”, – підсумувала Мусаєва.