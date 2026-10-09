Державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України уклало три угоди з телеканалами на створення контенту для телемарафону Єдині новини на суму понад 63 мільйони гривень. Про це йдеться у тендерах, опублікованих у державній системі публічних закупівель Прозорро, пише Кореспондент.

Угоди уклали з ТОВ МИ-УКРАЇНА; ПрАТ ТЕЛЕКАНАЛ ІНТЕР; та ТОВ СЛМ Новини групи Starlight Media.

Ці тендери уклали на виробництво контенту з вересня до 31 грудня 2026 року.

Видання Наші Гроші пише, що у квітні 2026 року уряд уклав угоди з медіа на створення контенту для марафону Єдині новини на понад 637 мільйонів гривень.

Нещодавно прем’єрміністр Сергій Корецький в ефірі того ж телемарафону розповідав, що Україні не вистачає на оборону $27 млрд.

А дефіцит коштів для покриття потреб держави, за словами президента Зеленського, становить близько 4 мільярдів доларів.