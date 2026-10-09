Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону, які забороняють депутатам міських і крайових дум їздити до Росії та Білорусі. Рішення було прийнято 8 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Раніше такі обмеження вже діяли для депутатів Сейму, окремих категорій посадовців і працівників. Тепер заборону поширили й на представників місцевого самоврядування.

Автори законопроєкту пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки. За їхніми словами, місцеві депутати мають доступ до важливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортні та логістичні вузли.

На думку ініціаторів, обмеження мають забезпечити “єдиний підхід до всіх посадовців” і поширюватися як на парламентарів, так і на депутатів місцевого рівня.