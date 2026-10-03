Повідомлення про злочин, скоєний на вулиці Незалежності у м. Снігурівка, надійшло на спецлінію 102 вдень 2 жовтня від 24-річного потерпілого. Зі слів заявника, невідома особа вдарила його та відібрала мобільний телефон і сумку з документами, після чого втекла в невідомому напрямку.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські виявили відібране майно заявника неподалік місця скоєння злочину та встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний житель Снігурівської громади.

Зі слів зловмисника, перебуваючи у стані сп’яніння, він вдарив заявника ногою в обличчя, після чого забрав його мобільний телефон та сумку з особистими документами. Усвідомивши наслідки скоєного та побоюючись викриття, чоловік вирішив одразу позбутися викрадених речей і викинув їх неподалік місця злочину.

За процесуального керівництва Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для здоровʼя потерпілого. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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