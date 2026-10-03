російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, передає Інше ТВ.

Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

«Це черговий цілеспрямований удар рф по цивільному судноплавству. росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів.



Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим», – йдеться в повідомленні АМПУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночi протиповітряною обороною збито 131 ворожий БпЛА