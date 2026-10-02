Як повідомляло ІншеТВ, Внаслідок ворожих ударів по Миколаєву поранені троє (ФОТО, ВІДЕО)

Пошкоджень зазнали вікна квартир багатоповерхового будинку, приватний будинок, приміщення готелю, СТО, автомобілі, гаражі, складські приміщення.

У Миколаєві поліцейські документують наслідки чергових воєнних злочинів рф.



Сьогодні, 2 жовтня, вдень військові рф здійснили комбіновану атаку на обласний центр.

На місцях влучань продовжують працювати слідчі відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління, поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції Миколаївського райуправління, фахівці управління вибухотехнічної служби та криміналістичної лабораторії обласного главку поліції й інші профільні служби.