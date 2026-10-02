За даними Головного управління статистики, середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у серпні 2026 року становила 28026 грн (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору), що на 12,1% менше ніж у середньому по Україні (31892 грн). Порівняно з липнем 2026 року середня заробітна плата зменшилась на 1,6%, а відносно серпня 2025 року – зросла на 20,9%.

Найвищий рівень номінальної зарплати спостерігався у працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (54186 грн), найнижчий – сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (12897 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 вересня 2026 року становила 63,9 млн.грн, що на 4,1% (на 2,5 млн.грн) більше ніж на 1 серпня 2026 року. Підприємствами промисловості сформовано 64,5% загальної суми заборгованості, сільського господарства – 33,1%. Переважна частина боргу (55,6%) зосереджена на підприємствах Миколаївського району.

Роботодавці вчасно не розрахувалися з 965 працівниками, кожному з яких не виплачено у середньому 66,2 тис.грн.