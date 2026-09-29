Сьогодні Лідія Немлій, волонтерка з позивним «Мишка», отримала Орден Святого Пантелеймона — одну з найвищих громадських відзнак у сфері служіння людям.

Про це повідомив голова Регіональної ради Ордена Святого Пантелеймона у Миколаївській області Дмитро Бачинський, передає Інше ТВ.

«Її шлях волонтерства розпочався ще в дитинстві. Від першого класу вона допомагає військовим та цивільним і, попри навчання в університеті, продовжує волонтерську діяльність.

Це ще один приклад того, що служіння людям не залежить від віку чи обставин. Важливі щоденна праця, відповідальність і готовність бути поруч тоді, коли допомога потрібна найбільше…

Як голова Регіональної ради Ордену Святого Пантелеймона особливо радий, що Миколаївщина має ще одного лауреата цієї високої відзнаки», – зазначив Дмитро Бачинський.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві відбувся регіональний відбір на здобуття Ордену Святого Пантелеймона 2026 (ФОТО)