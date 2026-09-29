Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у Брюсселі провів переговори з керівниками міністерств сільського господарства Литви, Латвії та Естонії. Головною темою стала протидія торгівлі українським зерном, яке вкрала Росія на тимчасово окупованих територіях, пише ЛБ.

Литва вже пілотує проєкт Grain Verification Scheme через порт Клайпеди. Латвія також розпочала практичну перевірку: з 16 вересня відібрано чотири зразки зерна, які направлені для дослідження до лабораторії у Франції. Заплановано ще два відбори.

“Росія не повинна мати можливості легалізувати на міжнародних ринках зерно, викрадене на тимчасово окупованих українських територіях. Важливо перейти від фіксації проблеми до системного контролю походження такої продукції. Вдячний партнерам з країн Балтії за готовність працювати над практичними механізмами перевірки”, – наголосив Висоцький.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у поширенні практики перевірки походження зерна та координації відповідних дій між країнами Балтії.

Окремо на зустрічі обговорили можливості використання балтійських портів для альтернативної логістики української агропродукції.