Естонія встановила причетність рф до підпалу оборонного підприємства, яке постачає техніку Україні. Про це повідомляє ERR.EE, передає УНН.

Сьогодні ми можемо з повною впевненістю заявити, що підпал Мільрема в Естонії в ніч на 15 серпня був актом диверсії на замовлення спецслужб рф. Служба внутрішньої безпеки Естонії дійшла такого висновку після ретельної оцінки зібраної інформації – заявила прем’єр-міністр Крістен Міхал.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що офіційний Таллін викликав на килим тимчасового повіренного у справах рф в Естонії.

Цей акт саботажу є частиною ширшої кампанії Росії по всій Європі, спрямованої на те, щоб залякати нас і послабити нашу підтримку України. Наша реакція буде протилежною. Ми посилюватимемо як нашу підтримку України, так і тиск на росію, щоб вона припинила свою агресію – йдеться в дописі.