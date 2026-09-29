Президент України Володимир Зеленський обговорив систему протидії реактивним «шахедам» із військовими.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

“Детальна розмова з Міністерством оборони України, військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї.

Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень.

Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення.

Третє: система протидії реактивним «шахедам». Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї.

Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів. Слава Україні!”