Рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду задоволено позов Окружної прокуратури міста Миколаєва щодо зобов’язання Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в особі Філії «Південний лісовий офіс» встановити межі лісового заказника місцевого значення «Балабанівка» загальною площею 510 га.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Заказник створено з метою збереження біотичного і ландшафтного різноманіття прирічкових пісків пониззя річки Південний Буг. Завдяки специфічним природним умовам прирічкових пісків на території Заказника сформувався флористичний комплекс з низкою рідкісних та ендемічних видів судинних рослин, які занесено до «Червоної книги України» та «Європейського «червоного списку».

Водночас, упродовж тривалого часу Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» в особі Філії «Південний лісовий офіс» не вжито жодних заходів щодо виготовлення та затвердження проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду лісового заказника місцевого значення «Балабанівка», що є необхідним для забезпечення належної охорони цієї території та запобігання діям, що можуть загрожувати її екологічному стану.

Реагуючи на порушення вимог природоохоронного законодавства, окружна прокуратура звернулася з позовом до суду, який задоволено в повному обсязі.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині через суд прокуратура хоче повернути державі земельну ділянку в межах Гідрологічного заказника «Катеринівське водосховище»