У ЄС готують протокол щодо надзвичайних ситуацій у сфері безпеки, у межах реагування на гібридні атаки, що не досягають порогу збройної агресії. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на зустріч міністрів оборони ЄС у Брюсселі 28 вересня, пише УНН.

Так, ми обговоримо гібридні атаки в ЄС і, власне, ширшу стратегію проти гібридних атак. Ми також запропонуємо протокол щодо надзвичайних ситуацій [у сфері безпеки]. Отже, усе, що знаходиться під порогом збройної агресії, як ми можемо діяти разом з Європейською комісією, державами-членами, а також EEAS. Які інструменти ми можемо використовувати на різних рівнях? Ми це запропонуємо, і ми також це обговоримо – сказала Каллас.

На прохання висловити “чесну думку: чи готова Європа до нападу з боку росії “завтра””, Каллас зазначила: “Важливо розуміти, що ми зробили більше, щоб бути більш стійкими. Держави-члени витрачають 2,2% свого ВВП загалом на оборону, тож це також діє як стримуючий фактор”.

“Але нам потрібно бути пильними, тому що ми бачимо за даними розвідки, що росія планує більше диверсійних актів і фактичних атак на нашу демократію, щоб розділити наше суспільство, залякати наші суспільства, щоб відмовити їх від допомоги Україні. Отже, це те, що вони мають на думці, і ми також повинні пам’ятати про це, щоб протистояти цим загрозам. Також, коли у нас є розвідувальні дані, ми повинні бути здатні реагувати до того, як ці атаки фактично відбудуться”, – наголосила вона.