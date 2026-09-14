Повідомлення про зникнення 51-річної мешканки Братської громади надійшло до поліції від її доньки 12 вересня. Заявниця повідомила, що її матір майже тиждень не виходить на зв’язок.

Правоохоронці одразу розпочали пошукову операцію, щоб встановити місце знаходження зниклої жінки та можливих осіб, причетних до її зникнення: опитали рідних, сусідів і знайомих – відпрацьовували можливі версії причин, через які жінка могла не повідомляти про своє місце перебування.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління та оперативники й слідчі відділення поліції №1 Вознесенського райуправління поліції за участі фахівців управління кримінального аналізу встановили, що до зникнення розшукуваної причетний її 54-річний співмешканець.

Поліцейські з’ясували, що під час вживання алкогольних напоїв між потерпілою та її співмешканцем виник конфлікт, у ході якого фігурант наніс удари стільцем по голові та тулубу жінки, внаслідок чого вона отримала травми, несумісні із життям. Щоб приховати злочин, чоловік на тачці вивіз тіло на сміттєзвалище, розташоване у кінці присадибної ділянки та присипав землею і побутовим сміттям.

Зловмисника, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

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