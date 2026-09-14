У вересні 2026 року Верховним Судом залишено в силі рішення судів попередніх інстанцій про задоволення позову Миколаївської окружної прокуратури в інтересах держави про визнання протиправним та нечинним рішення про затвердження містобудівної документації «Генеральний план с. Чорноморка Очаківського району Миколаївської області з планом зонування території, детальним планом території промислової зони для будівництва та експлуатації глибоководного морського порту в складі генерального плану в проектних межах села».

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Верховний Суд підтвердив наявність порушення органом місцевого самоврядування вимог законодавства щодо обов’язкового проведення санітарно-епідеміологічної та екологічної експертиз в порядку, визначеному Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про екологічну експертизу» при розробці та затвердженні містобудівної документації.

Невиконання зазначених вимог законодавства сільською радою стало підставою для задоволення позову прокурора та визнання спірного рішення протиправним і нечинним.

Як повідомляло Інше ТВ, робота над новим Генпланом Миколаєва застопорилася.