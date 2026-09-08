У І півріччі 2026 року в Миколаївській області зафіксовано 29 808 туристичних ночівель зі сплатою туристичного збору— це +10,2% до аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Відділ з питань туризму та курортів Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Особливо активним був другий квартал: зафіксовано 17 796 ночівель — це +10,6% до ІІ кварталу 2025 року.

Миколаївщина посідає 19 місце серед областей України за кількістю туристичних ночівель. За кількістю ночівель іноземців Миколаїв увійшов до ТОП-5 громад України — 4 524 ночівлі, що на 367,4% більше, ніж у ІІ кварталі 2025 року.

Загальноукраїнська статистика також демонструє позитивну тенденцію. За даними Державної податкової служби України, у І півріччі 2026 року в Україні зафіксовано 4,82 млн туристичних ночівель, за які сплачено туристичний збір. Це на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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