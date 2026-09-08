У Києві військовослужбовцю повідомлено про підозру за замах на директора медичного центру, здійснивши не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України – закінчений замах на умисне вбивство – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, скоїв замах на директора приватного медичного центру у Києві.

Подія сталася 3 вересня близько 10:00 у Святошинському районі столиці. Підозрюваний заздалегідь очікував на потерпілого неподалік медзакладу. Коли директор припаркував автомобіль та вийшов із нього, нападник підійшов і здійснив не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї, після чого втік.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі він перебуває у тяжкому стані.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України.