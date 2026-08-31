Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – липні 2026 року до державного бюджету надійшло 51 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, користування надрами та радіочастотним ресурсом. Це на 6,2 млн грн більше, ніж за 7 місяців минулого року. Найбільше сплачено рентної плати за спецкористування води – 31,1 млн грн та за користування надрами – 19,5 млн гривень.

До місцевих бюджетів забезпечено 39,4 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів, що на 1,8 млн грн більше, ніж за відповідний період 2025 року.

Найбільше місцеві бюджети отримали рентної плати за спеціальне використання води – 25,4 млн грн та за користування надрами – 13,1 млн гривень.

Усього за 7 місяців поточного року до бюджетів усіх рівнів забезпечено 90,4 млн грн рентних платежів.

Структура рентних платежів демонструє, що основний ресурс формується за рахунок користування надрами та водними ресурсами. Ці платежі залишаються важливим джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів

Однією з передумов стабільного соціально-економічного розвитку Миколаївщини є унікальний природно-ресурсний потенціал регіону. Саме тому платники податків області своєчасно та у повному обсязі сплачують рентні платежі до місцевих бюджетів, забезпечуючи цим добробут територіальних громад.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.