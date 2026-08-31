У Литві та Чехії практично одночасно відбулися схожі інциденти в офісів компаній, що працюють в оборонній промисловості. Біля будівель з’явилися жалобні вінки та фотографії керівників компаній із чорними стрічками. Литовська влада розглядає подію як можливу провокацію, пов’язану з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє Delfi.

У соціальних мережах поширилися зняті у Вільнюсі кадри, на яких видно кілька жалобних вінків біля будівлі компанії RSI Europe, яка займається виробництвом безпілотних систем. Поруч було розміщено фотографію керівника компанії Томаша Мілашаускаса з чорною жалобною стрічкою. Сам Мілашаускас живий і здоровий. Те, що сталося, він назвав спробою залякування.

«Ми не боїмося. Це звичайне залякування, провокація, звичні способи роботи росіян. Наша реакція абсолютно нормальна – ми продовжуємо працювати, не реагуємо і не відволікаємося, тому що їхня мета – відвернути нашу увагу і звернути її туди, куди не слід», – заявив глава RSI Europe у телефонній розмові з LNK Žinios.

За його словами, з такою провокацією компанія зіткнулася вперше. Натомість спроби нашкодити їй робилися й раніше, зокрема фіксувалися кібератаки.

У Вільнюсі затримано підозрюваного

Литовська влада раніше попереджала підприємства оборонної промисловості про ризик різних провокацій та атак.

«Думаю, саме цей моніторинг та заходи, вжиті після наших обговорень, дозволили затримати людей, причетних до того, що сталося. Це хороший результат і наслідок такої співпраці», – заявив керівник Національного центру кризового управління Вільмантас Віткаускас.

Поліція оперативно відреагувала на інцидент та затримала одного підозрюваного. Розпочато досудове розслідування.

За інформацією джерел LNK, затриманий є громадянином України. Передбачається, що для доставки вінків його міг найняти громадян Білорусі.

Схожий інцидент стався в Чехії

Практично одночасно жалобні вінки з’явилися і біля офісу оборонної компанії CSG у Чехії. Поруч із ними було розміщено фотографію одного з керівників компанії — Давида Чура. RSI Europe постачає Україні FPV-дрони та системи дистанційного підриву, а CSG займається виробництвом боєприпасів та військової техніки.

Правоохоронні органи з’ясовують, чи існує зв’язок між інцидентами у Литві та Чехії. Голова Комітету Сейму Литви із закордонних справ Ремігіюс Мотузас вважає, що подібні провокації можуть повторюватися.

«Я думаю, що такі випадки можуть почастішати, і вони вже почастішали. Це, мабуть, лише початок. Попередження досить серйозні, тому нам необхідно зберігати особливу пильність, хоча охорона наших інфраструктурних об’єктів зараз посилена», – заявив він.

Кадри швидко поширилися у соцмережах

Фото та відеозаписи з жалобними вінками після інциденту почали активно поширюватися у соціальних мережах та Telegram-каналах. Литовські представники пов’язують такий інформаційний супровід із характерними для російських спецслужб методами проведення інформаційних операцій.

У публікаціях, що розповсюджуються разом із цими кадрами, повторюються твердження про те, що НАТО нібито веде війну проти Росії руками України, а європейські компанії, які надають підтримку Києву, звинувачуються в отриманні прибутку від війни.