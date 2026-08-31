Міністр фінансів США Скотт Бессент розпочав тиждень, пообіцявши «економічний наступ» на Іран та його торговельних партнерів у новій спробі припинити війну. До кінця тижня країни, пов’язані з Тегераном, поки що ігнорували цю загрозу, і аналітики були розчаровані діями США, пише Bloomberg.

Китай, який купує 90% іранської нафти, виступив зухвалим попередженням Вашингтону, але не відступив. Відділення іранських банків у Дубаї залишалися відкритими. В одному відділенні Bank Melli в Абу-Дабі персонал був зайнятий набором тексту, і один із співробітників пояснив, що вони все ще відкриті.

Також продовжувалися комерційні рейси між Іраном та Туреччиною, а також Іраном та Об’єднаними Арабськими Еміратами, які минулого тижня пообіцяли розірвати всі торговельні та фінансові операції з Тегераном. Маршрути до Таїланду та Азербайджану, а також до кількох напрямків як у Росії, так і в Китаї, залишилися незмінними.

Наприкінці тижня США оголосили про плани запровадити санкції проти відділень єгипетського Banque Misr, що базуються в ОАЕ. Це значно перевищило очікування після попередження Бессента про те, що світ побачить «важливе оголошення про запровадження санкцій проти фінансової установи до кінця цього тижня».

«Оскільки війна перевищує шестимісячну позначку, публічні дії, вжиті Міністерством фінансів цього тижня, не відповідають ажіотажу», – сказав Алекс Зерден, колишній чиновник Міністерства фінансів США та засновник Capitol Peak Strategies.

«Операція «Економічний вигнанець» є продовженням 47 років обмежувальних економічних заходів проти Ірану, але не дає чіткішої теорії економічної чи військової перемоги в цій поточній кампанії», – сказав Зерден.

Міністерство фінансів не відповіло на запит про коментар у п’ятницю.

Погрози Бессента – і колективне глобальне знизування плечима досі – підкреслюють головну дилему адміністрації Трампа, яка прагне застосовувати санкції до Ірану, щоб той виконав вимоги. Будь-яка ефективна кампанія санкцій повинна вдарити по Китаю, що ризикує спричинити відповідні заходи та потенційно масштабні глобальні економічні наслідки. Будь-що менше посилило б економічні проблеми Ірану, але цього було б недостатньо, щоб зрушити з місця його стратегічні розрахунки.

Також під загрозою знаходиться авторитет США. Бессент неодноразово порівнював реакцію США з історичною висадкою в Нормандії, Франція, у 1944 році – скоординованим наземним та повітряним вторгненням, спрямованим на повалення нацистського режиму. Але США діяли односторонньо своїм останнім кроком, тиснучи на інші країни, замість того, щоб співпрацювати з ними, і Бессент відкрито визнав, що занадто швидкі та занадто жорсткі дії ризикують підірвати світову фінансову систему.

Бессент також заявив, що США зайнялися «тихою дипломатією», щоб домогтися свого. За словами людей, знайомих з цим питанням, американські чиновники звернулися до колег у Великій Британії з проханням про заяву на підтримку.

ОАЕ, ключовий стратегічний союзник США, заявили на початку цього місяця, що розірвуть фінансові зв’язки з Іраном. Але деякі авіаційні та банківські зв’язки з Тегераном, схоже, продовжуються, і уряд ОАЕ в заяві для Bloomberg News назвав цей крок «суверенним рішенням, що відображає його стратегічну оцінку національних інтересів та вимог регіональної безпеки».

На запитання у четвер, до яких країн США звернулися до цього часу, президент Дональд Трамп відповів: «Щодо Ірану? Немає з ким багато говорити. Ми не хочемо з ними розмовляти. Ми не прагнемо зустрічатися чи щось таке».

«Ви не можете розв’язати значущу економічну війну проти Ірану, ігноруючи одну країну, яка поглинає 90% його експорту нафти», – сказав Леланд Міллер, генеральний директор платформи даних China Beige Book та комісар Комісії з економічного та безпекового огляду між США та Китаєм, яка консультує Конгрес США.

Тим часом, схоже, США не наблизилися до завершення війни, яку Трамп розпочав разом із Ізраїлем наприкінці лютого. Іран зазнав десятиліть жорстких санкцій і нещодавно зіткнувся з повною блокадою своїх портів ВМС США, що призвело до скорочення експорту нафти.

Посадовці країн, які традиційно мали міцні економічні зв’язки з Іраном, цього тижня мало що чули від США. Туреччина не отримала жодних офіційних вказівок від США щодо обмежень та того, як вони застосовуються до Ірану, за словами людей, знайомих з цим питанням. Але вони вважають, що матимуть достатньо часу для обговорення та виконання вимог, як тільки їх проінформують, сказали вони.

Відповідь Пакистану показала, що навіть країни, які мають тісні зв’язки зі США, не відчувають безпосереднього тиску з боку нової кампанії, принаймні поки що.

Хоча Ісламабад отримав похвалу від Трампа за свої посередницькі зусилля щодо припинення війни, не було жодних ознак того, що його сухопутна торгівля з Ісламською Республікою, наприклад, рисом та манго, сповільнилася. Речник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі заявив журналістам цього тижня, що країна «не зобов’язана» реагувати на односторонні санкції.

«Ідея про те, що Іран можна нокаутувати таким чином, є абсурдною — це не зрушить справу з місця», — сказав Стівен Феллон, головний радник DBM Consulting. «Неможливо повністю гарантувати це. Занадто багато учасників, і це занадто винагороджує залучених людей».