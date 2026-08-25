Сьогодні, 25 серпня, близько 18:10, на Південнобузькому (Варварівському) мосту сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля Scania R410 під керуванням 51-річного чоловіка та 63-річного велосипедиста.

За попередніми даними, керманич вантажівки не дотримався безпечного інтервалу та допустив наїзд на велосипедиста.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, з місця події потерпілого медики госпіталізували. Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (096) 122 55 74 або 102.

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