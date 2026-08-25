Президент України Володимир Зеленський зустрівся з легендою боксу Теренсом Кроуфордом і отримав особливий подарунок.

Про це президент розповів у своїх акаунтах у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Сьогодні в Україні легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він із перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками.

На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім’я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту.

Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу», – зазначив Володимир Зееленський.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році Прем’єр-міністр Болгарії подарував Зеленському “меч долі” хана Кубрата, першого володаря країни (ФОТО, ВІДЕО)