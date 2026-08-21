Після завершення ремонтних робіт на мережах МКП «Миколаївводоканал» і відновлення рейкошпальної решітки трамваї повертаються на маршрути №1 та №11.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Тепер колія знову готова до роботи, тож від сьогодні, 21 серпня, трамвай №1 повертається до звичної схеми руху за маршрутом Яхт-клуб – Широка Балка.

А завтра, 22 серпня, поновлюється рух трамвая №11 за маршрутом Центральний ринок – 6-та Слобідська. Маршрут проходить через вулицю вулицю Ковальську в обох напрямках.

Ознайомитися з актуальним графіком руху можна на офіційному сайті підприємства за цим посиланням.